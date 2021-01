Whattruck-Americanii vor avea in productie un Chevrolet Silverado EV cu bateria de 200 kwh

Stiri pe aceeasi tema

- "Daca organismul nostru intalneste o proteina, un virus sau o bacterie pe care nu o recunoaste, lanseaza un atac. Daca se lupta cu un virus, are nevoie de timp pentru a lansa un atac complet. Trebuie sa isi dea seama care parte a virusului o poate ataca si sa porneasca productia de arme ca sa atace…

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) va inchiria capacitati modulare de productie a energiei termice, pe care le va monta in diverse zone ale Capitalei, pentru a suplini pierderile uriase din reteaua de termoficare, a declarat, vineri, Virgil Popescu, intr-un briefing la Palatul Victoria. …

- Prima productie documentara despre ia romaneasca, seria in cinci episoade "Port Valoare si Splendoare", incepe la TVR 1 de Ziua Nationala a Romaniei. Prima parte, difuzata la ora 16.30, ne poarta din atelierul din Nisa al lui Henri Matisse in cel al Ioanei Corduneanu, din Bucuresti. Incarcata de traditie,…

- Ford a anunțat in vara acestui an un recall pentru versiunea plug-in hybrid a SUV-ului Kuga la nivelul european. Decizia a fost luata din cauza faptului ca bateria se poate supraincalzi, ceea ce, in anumite situații, poate avea ca efect producerea unui incendiu. La vremea respectiva, Ford anunța ca,…

- PREMIERA! Casa de Productie TVR va invita sa vizionati sambata, 31 octombrie, la ora 12.00*, pe TVR 3, un nou episod al seriei "Locuri, oameni si comori" - "Draculea a existat!" (prima parte) "A existat Draculea, sau nu? E intrebarea la care au incercat multi sa raspunda. Au venit din toate colturile…

- Producatorul auto General Motors a vandut intreaga productie pe un an pentru noul model de camionete Hummer electrice, in doar o zi de la prezentarea sa, scrie dcnews . General Motors a prezentat pick-up-ul electric Hummer EV, echipat cu trei motoare electrice de 1.000 de cai putere. Partea frontala…

- La inceputul anului trecut, Toyota a semnat un acord cu Panasonic pentru inființarea unui joint-venture ce va produce baterii pentru mașinile electrice. Toyota deține 51% din acest joint-venture, in timp ce Panasonic are 49% din acțiuni. Prime Planet Energy & Solutions a anunțat acum ca Toyota și Panasonic…