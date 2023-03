Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa Chinei de a juca rolul de mediator pentru pacea in Ucraina ”nu poate fi considerata neutra” In declarații facute in timpul vizitei in capitala Estoniei – vineri, 24 februarie – atat Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au…

- Austria isi mentine veto-ul fata extinderea Spatiului Schengen, atat timp cat acesta 'nu functioneaza', a afirmat cancelarul Karl Nehammer inaintea unei vizite in Bulgaria, cerand 'sprijin deplin pentru Bulgaria si Romania si masuri concrete din partea Comisiei Europene pentru

- O invitatie nedorita ar putea ajunge in curand in cutia postala a Ursulei von der Leyen, din partea europarlamentarilor care conduc comisia pentru Covid-19 a Parlamentului European, care au decis sa-i ceara presedintelui Comisiei Europene sa apara public in fata comisiei, potrivit unui comunicat transmis…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-au aratat optimisti, joi seara, la conferinta de presa sustinuta la incheierea summitului UE, ca o decizie in privinta aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen poate fi luata in cursul anului…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care se permite accesul cetatenilor in bazele sportive ale unitatilor si institutiilor de invatamant, gratuit sau cu plata, in afara orarului scolar.Camera Deputaților este for decizional. Camera Deputaților este for decizional…