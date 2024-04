Declaratia recunoaste ca mersul cu bicicleta este o modalitate de transport sustenabila, accesibila si la preturi abordabile, care are o valoare adaugata puternica pentru economia UE, arata comunicatul de presa al Comisiei Europene. Ea include angajamente clare, precum crearea unor retele sigure si coerente pentru biciclete in orase, legaturi mai bune cu transportul in comun, spatii de parcare securizate si acces la punctele de reincarcare pentru bicicletele electrice. Aceste angajamente trebuie asumate la nivelul UE, precum si la nivel national, regional si local. Toate acestea sunt elemente…