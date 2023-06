WhatsApp Business are peste 200.000 de milioane de utilizatori

Stiri pe aceeasi tema

- Meta Quest+ este primul abonament lunar pe care compania americana il va vinde posesorilor castilor sale de realitate virtuala. Acesta va costa 8 dolari pe luna sau 60 de dolari pe an si va putea fi contractat de cei care detin castile Quest Pro, Quest 2 si, cand va intra pe piata, Quest 3. Meta deruleaza…

- Compania DAN AIR anunța intenția de a-și suspenda operarea zborurilor de pe aeroportul Brașov. Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav, investiție de 140 de milioane de euro, a fost inaugurat chiar in aceasta luna și a avut deja parte de intarzieri și plangeri, anunța Economedia.ro . UPDATE Cu toate…

- Meta a declarat ca va restricționa accesul consumatorilor canadieni la știrile de pe platformele sale, dupa ce parlamentul din Canada a adoptat un controversat proiect de lege privind știrile online, informeaza BBC . Proiectul de lege obliga marile platforme sa compenseze editorii de știri pentru conținutul…

- Mark Zuckerberg, 38 de ani, CEO-ul Meta, se lauda pe Facebook cu cele doua medalii, una de aur și una de argint, obținute la primul turneu de jiu-jitsu brazilian (BJJ) la care a participat, relateaza Daily Mail.„Am concurat la primul meu turneu de jiu jitsu și am caștigat cateva medalii pentru echipa…

- Ca parte a celei mai recente runde de reduceri de locuri de munca anuntat de Meta in martie, compania a inceput miercuri sa concedieze angajati din functii tehnice, transmite CNBC. Angajatii cu experienta tehnica precum experienta utilizatorului, inginerie software, programare grafica si alte roluri…

- Meta, compania mama a Facebook, va anunța miercuri detalii despre noi reduceri de personal, potrivit unei note interne obținute de jurnaliștii de la Washington Post. Concedierile fac parte dintr-un efort de restructurare care se desfașoara de cateva luni.Prin nota interna de marți seara, intrata in…

- Inteligenta artificiala generativa este vazuta de compania care detine Facebook, Instagram si WhatsApp ca un instrument care poate genera reclame mai eficiente. Meta lucreaza la o tehnologie bazata pe AI generativ, acelasi tip de instrument care sta la baza noilor chatboti dezvoltati de companii precum…

- Divizia de cercetare a companiei a spus intr-o postare pe blog ca modelul sau Segment Anything, sau SAM, ar putea identifica obiecte in imagini si videoclipuri chiar si in cazurile in care nu a intalnit acele elemente in timpul antrenamentului. Folosind SAM, obiectele pot fi selectate facand clic pe…