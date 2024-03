Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, se confrunta cu o lovitura financiara semnificativa in urma unei masive intreruperi tehnice care a paralizat Facebook, Instagram și Messenger la nivel global. Potrivit unui expert financiar din New York citat de Daily Mail, Zuckerberg a pierdut o suma impresionanta!

- CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a pierdut venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari din cauza unei intreruperi masive care a afectat Facebook, Instagram și Messenger marți la nivel global, a declarat un expert financiar din New York pentru Daily Mail. Expertul a declarat pentru Daily Mail ca Meta…

- Meta, compania care deține platformele Facebook și Instagram, a reacționat la scurt timp dupa ce numeroși utilizatori din intreaga lume ai serviciilor respective au raportat ca nu mai sa iși acceseze conturile.

- Utilizatorii rețelelor de socializare s-au indreptat spre „X” dupa ce Facebook și Instagram par sa fi cazut din nou marți seara in intreaga lume, postand numeroase glume și ironii la adresa companiei Meta a lui Mark Zuckerberg.Primul pe lista a fost rivalul Elon Musk. Acesta nu a ezitat sa invite oamenii…

- Propunerea Meta de oferi utilizatorilor din Europa un sistem de abonamente pentru a utiliza Facebook și Instagram fara reclame ar fi o practica abuziva, contrara protecției datelor personale, susține Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI), care a transmis alaturi de alte 24 de ONG-uri din UE,…

- Un grup format din 28 de ONG-uri și organizații pentru drepturile digitale solicita organismelor europene pentru protecția datelor sa se opuna abonamentului Meta care permite utilizatorilor Facebook și Instagram sa foloseasca cele doua platforme fara reclame.

- Un tribunal din Moscova a anunțat luni, 12 februarie, ca a ordonat arestarea in absența a purtatorului de cuvant al Meta Platforms, Andy Stone, pentru doua luni, in așteptarea procesului care i-a fost intentat in urma unei de acuzații legate de terorism, scrie Reuters.Rusia a devenit din ce in ce mai…

- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, a inceput sa eticheteze imaginile fotorealistice create cu Meta AI inca de la lansare, astfel incat oamenii sa știe ca sunt “Imaginate cu AI”, potrivit unui comunicat al companiei. Meta lucreaza cu partenerii din industrie la standarde tehnice comune pentru…