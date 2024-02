Stiri pe aceeasi tema

- Un grup format din 28 de ONG-uri și organizații pentru drepturile digitale solicita organismelor europene pentru protecția datelor sa se opuna abonamentului Meta care permite utilizatorilor Facebook și Instagram sa foloseasca cele doua platforme fara reclame.

- Intervalul de varsta in care utilizarea rețelelor sociale devine semnificativa este de 5-10 ani, spre exemplu 32% dintre parinții cu copii de aceasta varsta afirma ca fiul / fiica lor utilizeaza TikTok, 21% Instagram, 19% Facebook și 17% Snapchat. Vizionarea de conținut video are incidența maxima la…

- "Studiul privind calitatea vieții in marile orașe din Europa este alarmant. Doar 2 din 10 bucureșteni sunt mulțumiți de calitatea aerului! Penultimul loc in Europa. 3 din 10 bucureșteni se plang de zgomotul din oraș. Astfel, Bucureștiul este considerat cel mai zgomotos oraș european. Doar 3 din 10…

- "Studiul privind calitatea vieții in marile orașe din Europa este alarmant. Doar 2 din 10 bucureșteni sunt mulțumiți de calitatea aerului! Penultimul loc in Europa. 3 din 10 bucureșteni se plang de zgomotul din oraș. Astfel, Bucureștiul este considerat cel mai zgomotos oraș european. Doar 3 din 10…

- In data de 14 decembrie 2023, Municipiul Craiova a fost gazda celei de-a XVI-a ediții a Galei Premiilor Revistei InfoMediu Europa, un eveniment remarcabil ce a adunat sub același acoperiș companii romanești implicate in protecția mediului, personalitați de referința din mediul de afaceri, administrația…

- Threads s-a lansat in primavara și a strans rapid peste 100 de milioane de conturi active pe platforma, insa faptul ca la scurt timp platforma a fost blocata in Europa a scazut din entuziasmul utilizatorilor din jurul acesteia. Se pare insa ca Meta poate acum sa ofere o experiența de utilizare care…

- Asociatia presei AMI a anuntat luni ca procesul a fost intentat colectiv de ziare, vineri, la o instanta comerciala, si sustine ca Meta a incalcat regulile UE de protectie a datelor intre 2018 si 2023. Ziarele sustin ca utilizarea ”masiva” si ”sistematica” de catre Meta a datelor cu caracter personal…