Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea Meta de oferi utilizatorilor din Europa un sistem de abonamente pentru a utiliza Facebook și Instagram fara reclame ar fi o practica abuziva, contrara protecției datelor personale, susține Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI), care a transmis alaturi de alte 24 de ONG-uri din UE,…

- Compania Meta, condusa de Mark Zuckerberg, a inceput sa eticheteze imaginile fotorealistice create cu Meta AI inca de la lansare, astfel incat oamenii sa știe ca sunt “Imaginate cu AI”, potrivit unui comunicat al companiei. Meta lucreaza cu partenerii din industrie la standarde tehnice comune pentru…

- Meta, care deține Facebook și Instagram, anunța masuri stricte pentru protecția adolescenților. Ce restricții vor fi aplicate Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, anunța masuri stricte, pentru protecția adolescenților. Decizia vine in contextul mai multor critici privind influența rețelelor…

- In contextul creșterii criticilor cu privire la impactul negativ al rețelelor sale sociale asupra tinerilor, Meta anunta ca a luat masuri stricte, printre care si decizia de a ascunde adolescenților postarile care abordeaza subiecte considerate periculoas

- Compania Meta, ”parintele” platformelor de socializare Facebook, Instagram și Whatsapp a publicat Widely Viewed content 2023, un raport despre activitatea utilizatorilor americani pe platforma Facebook. Raportul prezinta primele 20 cele mai apreciate pagini, postari cat și cele mai vizitate domenii…

- Threads s-a lansat in primavara și a strans rapid peste 100 de milioane de conturi active pe platforma, insa faptul ca la scurt timp platforma a fost blocata in Europa a scazut din entuziasmul utilizatorilor din jurul acesteia. Se pare insa ca Meta poate acum sa ofere o experiența de utilizare care…

- Generatorul de imagini pe care Meta urmeaza sa-l implementeze in unele din produsele sale este acum disponibil de sine statator.Meta va oferi, in curand, mai multe functii de AI in Facebook, Instagram si WhatsApp, printre acestea numarandu-se posibilitatea generarii imaginilor pe baza comenzilor scrise.Inainte…