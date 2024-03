Anul 2023 a fost marcat de o serie de provocari și regres in ceea ce privește starea democrației in Romania. Potrivit unui raport prezentat de mai multe organizații neguvernamentale de prestigiu, precum Centrul pentru Inovare Publica, CeRe: Centrul de Resurse pentru Participare Publica, ActiveWatch și Asociația pentru Tehnologie și Internet, este evident ca autoritațile statului nu doar ca nu sprijina, ci chiar descurajeaza constant spiritul civic și implicarea cetațenilor in procesele decizionale. Raportul privind starea democrației, publicat anual de aceste organizații, evidențiaza o serie de…