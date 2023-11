Stiri pe aceeasi tema

- West Side Chistmas Market se deschide miercuri, in Parcul Drumul Taberei. „La noi este despre comunitate, spiritul Craciunului, bun gust, calitatea vendorilor și atmosfera sarbatorilor de iarna. Ne adresam, in special, familiilor, celor mici și comunitați

- West Side Christmas Market isi deschide portile miercuri, la ora 19:00, in Parcul Drumul Taberei, a informat, luni, Primaria Sectorului 6. In 2022, West Side Christmas Market a fost votat cel mai frumos targ de Craciun din Romania si a atras 1 milion de vizitatori.

- Vești bune pentru locuitorii din București! Se deschide primul Targ de Craciun din Capitala. A fost anunțata data din care adulții și copiii vor putea vizita West Side Christmas Market și ce surprize ii așteapta! Iata cand se deschide!

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) West Side Christmas Market, primul targ de Craciun care se deschide in acest an in Capitala, este organizat in Parcul Drumul Taberei din Sectorul 6 și va avea deschiderea oficiala miercuri, 29 noiembrie, de la ora 19. „Timp de 28 de zile, pana pe 27 decembrie, bucureștenii…

- Dupa succesul și impactul generat de targul de Craciun ,,West Side Christmas Market’’ la București, creatorii universului UNTOLD pregatesc anul acesta trei experiențe unice pentru sezonul sarbatorilor de iarna și organizeaza doua targuri de Craciun, unul la București, altul la Cluj-Napoca și un targ…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca targurile de Craciun nu sunt interzise prin noua ordonanta de urgenta care prevederi reducerea cheltuielilor, explicand ca astfel de evenimente aduc venituri. Ciolacu a fost intrebat, sambata, la Targul Indagra, despre ordonanta de urgenta care vizeaza organizarea…