- Pasionații de construcțiile LEGO® și fanii Star Wars, dar și cei care sunt mereu in cautare de experiențe noi sunt așteptați in Iulius Town la un eveniment special. Asociația Brickenburg readuce publicului timișorean expoziția Brickenburg In My Town – Zilele Fanilor LEGO®. Vino sa descoperi orașe in…

- Experiențele cele mai frumoase sunt traite alaturi de cei dragi, iar la Iulius Town oferim momente de neuitat pentru toți membrii familiei. „Weekend-ul prieteniei om-caine” aduce specialiștii din domeniul chinologiei, care vor susține sesiuni de Q&A, un targ de adopții, dar și alte surprize. Teatrul…

- O singura zi pentru grozavii? Am considerat ca e prea puțin pentru a sarbatori distracția și zambetele. De aceea, am ales un Maraton al Grozaviilor, pentru un week-end intreg. Sambata, 28 octombrie, de la ora 12.00, incepe Targul de Jucarii. Un eveniment devenit tradiție, in care juniorii sunt vanzatorii…

- Weekend-ul acesta la Iulius Gardens este marcata Ziua Armatei Romaniei, care se sarbatorește la nivel național pe 25 octombrie. Sambata și duminica, 21 – 22 octombrie 2023, reprezentanții Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” Timișoara vor fi prezenți in parc și ii vor invita pe curioșii de toate…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia pornește la drum, odata deschisa stagiunea teatrala 2023-2024, pentru a fi prezent pe scena Festivalului Stradal WONDERPUCK Cluj-Napoca, festival aflat la cea de-a VII-a ediție. Așadar, in data de 10 septembrie 2023, de la orele 16.00, vom fi pe scena din…

- In acest weekend, la „Picnic in My Town”, se sarbatoresc patru ani de la inaugurarea Iulius Town! Vor avea concerte Smiley, Spike, Taxi, va fi o seara de stand-up comedy cu Radu Bucalae, George Tanase, Ioana State. Nu va lipsiStreet FOOD Festival, dar vor fi și alte surprize! Joi, 7 septembrie 2023,…

- Trei dintre cele mai apreciate filme din cadrul Transilvania International Film Festival (TIFF) se vad in acest weekend și la Timișoara. Caravana TIFF Unlimited ajunge in Iulius Gardens și aduce peliculele: „Confort Nordic”, „Inca doua lozuri” și „Casablanca”. De asemenea, melomanii se pot bucura de…