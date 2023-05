Weekend în București. Evenimente pentru copii (5-7 mai 2023) Daca vrei sa iți petreci acest weekend in București, cu familia, pregatește-te sa iei bilete la evenimentele dedicate copiilor, care vor avea loc in perioada 5-7 mai 2023. Ce: Piesa de teatru și lansare de carte “Verde mergi! Roșu stai! Ema și Eric invața regulile de circulație” Cand: 05 mai, ora 18:00 Unde: București, Cineplexx Baneasa (Sala Epika) Roșu inseamna STOP, verde e semnalul de plecare. Ema și Eric pornesc intr-o noua aventura și invața regulile de circulație. In premiera, aceste aventuri sunt prezentate pe 5 mai, la Cineplexx Baneasa, Sala Epika. Trupa de Teatru Sufletos va interpreta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa iți petreci acest weekend in București, cu familia, pregatește-te sa iei bilete la evenimentele dedicate copiilor, care vor avea loc in perioada 5-7 mai 2023. Piesa de teatru și lansare de carte “Verde mergi! Roșu stai! Ema și Eric invața regulile de circulație” ( 05 mai, ora 18:00, București,…

- Tudor Chirila a fost invitat la podcastul lui Mihai Bobonete, unde a vorbit despre greșelile pe care parinții le fac in general. Actorul considera ca increderea unui copil trebuie bine inradacinata, astfel ca mai tarziu sa nu aiba de suferit.Generațiile s-au schimbat, la fel și educația pe care parinții…

- Claudia Patrașcanu a facut credit la banca pentru noua ei locuința. Intr-un interviu pentru Fanatik, cantareața a explicat de unde a avut bani pentru a-și achiziționa o casa in Constanța, dupa ce s-a speculat ca obținut multe beneficii in urma divorțului de Gabi Badalau, tatal copiilor ei. Dupa ce s-a…

- Astfel, potrivit prognozei speciale a Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru intervalul 10 martie, ora 10:00 - 11 martie, ora 8:00, in Capitala, vremea va fi deosebit de calda, cu o temperatura maxima de 18 - 20 de grade si o minima de 7 - 9 grade. Cerul va avea innorari si, indeosebi…

- Azi, trupa Boney M și-a facut apariția in Romania. In data de 25 februarie 2023, trupa Boney M va susține un concert de proporții in București, la Sala Palatului, la orele 20:00. Biletele s-au pus, din timp, la vanzare. In cei peste 45 de ani de cariera, muzicienii au vandut peste 100 de milioane de…

- In aceasta seara, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce duminica, Loteria Romana a acordat 21.339 de caștiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei. Peste 4 milioane de euro report, la 6/49, categoria I La Loto 6/49 este, la categoria I,…

- Echipa de handbal feminin a naționalei Romaniei revine la Bistrița pentru a juca doua meciuri de pregatire inaintea calificarilor la Campionatul Mondial, respectiv barajul cu Portugalia. Evenimentele vor avea loc in 3 și 4 martie. Ambele meciuri vor fi disputate in Complexul Sportiv Polivalent Unirea…

- Localnicii din comuna Livezile sunt terorizați de caini. Pe de o parte, dulaii de la stana le fac ravagii in curți. Pe de alta parte, unii copii se ”distreaza” punandu-și dulaii sa se atace. Locuitorii din comuna Livezile se confrunta cu doua probleme majore legate de dulai. ”In perioada asta de iarna,…