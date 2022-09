Stiri pe aceeasi tema

- Daruirea și frumusețea prezentarii costumului și dansului popular romanesc de catre membrii Ansamblului „Mladițe romanești” al Clubului Copiilor Intorsura Buzaului au fost rasplatite, de juriu, cu cel mai important premiu al Festivalului Național al Ansamblurilor Folclorice și Formațiilor de Calușari…

- Emaa, artista autohtona care a devenit cunoscuta publicului larg cu doi ani in urma dupa lansarea piesei Insula in colaborare cu The Motans, va susține un concert extraordinar la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul Flight Festival, eveniment care se va desfașura in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul…

- Festivalul Codru desfașurat in weekend-ul trecut la Padurea Bistra de langa Timișoara a avut parte de 25.000 de spectatori, conform organizatorilor. Pe langa muzica, festivalierii s-au recreat la zonele de relaxare special amenajate, unde au putut sa se bucure de instalații artistice, filme, piese de…

- Puba Hromadka, artistul nascut in Timișoara care din 1977 traiește in Germania, revine cu un concert extraordinar in țara noastra, care va avea loc in cadrul Bucharest Jazz Festival, care se desfașoara in perioada 16 – 18 septembrie. Editia din acest an a festivalului va avea loc la Combinatul Fondului…

- Zeci de elevi și studenți au inceput un workshop cu tema Festivalului CODRU. Tinerii vor transpune prin pictura pe 40 de manechine cum vad ei natura și cum o pot proteja. Atelierele se vor organiza timp de 4 zile in curtea Liceului de Arte Plastice din Timișoara. Rezultatul acestei acțiuni va fi prezentat…

- Incepem articolul de fața prin a recunoaște deschis ca ingeniozitatea aranjorilor de concursuri din administrația Fritz ne-a depașit așteptarile. In finalul articolului “O consiliera personala a primarului Fritz

- Cea de-a 5.a ediție a festivalului Launmomentdat in parc, care se desfașoara in acest sfarșit dde saptamana in Parcul Regina din Timișoara are parte de peste 30 de trupe și DJ naționali și internaționali. Alaturi de momentele muzicale spectatorii au avut parte și de o serie de momente artistice desfașurate…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș inaugureaza un program artistic de anvergura in memoria unuia dintre cei mai mari soliști de folclor al Banatului, urmand ca in 16 iunie sa se desfașoare prima ediție a Festivalului național de folclor „Petrica Moise”. Acesta va avea loc in sala mare a Teatrului…