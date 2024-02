Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a incheiat zece contracte de execuție a lucrarilor cuprinse in Programul de lucrari de intreținere curenta și periodica a unor drumuri județene din Județul Cluj pentru anul 2024. In zona noastra, sunt incluse drumurile: DJ 107L Turda, de la km 1+205 la km 2+320; DJ 107R (DJ 107L)…

- Elevii claselor I-a de la școala gimnaziala ”Horea, Cloșca și Crișan” din Turda au participat la activitatea ”Arta de a citi. Actorul, omul care face din lectura o arta!”, in cadrul careia au avut o intalnire cu actorul Ioan Alexandru Savu, de la Teatrul Național ”Aureliu Manea” din Turda. Coordonatori…

- Management de top la fabrica de medicamente ce se construiește in TURDA! Mihai Fugarevici, Directorul General STADA Romania, a primit premiul de Excelența pentru Leadership in domeniul farmaceutic! Premiul a

- Teatrul Național Aureliu Manea Turda are in repertoriu peste 70 de spectacole, povești diferite și frumoase pentru toate varstele. In aceasta saptamana publicul turdean se va putea bucura de Don Juan moare ca toți ceilalți sambata 20 ianuarie de la ora 19.00 și de Fata Moșului și Fata Babei duminica…

- Artiștii Teatrului Național ”Aureliu Manea” din Turda iși vor relua activitatea in stagiunea 2023/2024, in acest week-end, cand sunt programate trei piese de teatru. Locul de desfașurare este Fabrica de Teatru, din Piața Romana nr. 17, locația de ”exil” a actorilor turdeni, pana la reabilitarea impunatoarei…

- Filarmonica de Stat Transilvania, Teatrul de Papuși „Puck” Cluj-Napoca și Teatrul Național „Aureliu Manea” din Turda au primit o finanțare de peste 12 milioane de lei din fondul de rezerva al Guvernului.

- Fabrica de Teatru va gazdui și luna aceasta spectacole pentru toata familia puse in scena de catre actorii Teatrului Național „Aureliu Manea” Turda. In acest weekend se va rejuca „Spor de toxicitate”, un triunghi amoros care are la baza o tranzacție neobișnuita: veți afla ce intorsatura iau lucrurile…

- Eckerle Automotive angajeaza Compania Eckerle Automotive SRL face parte dintr-un grup german cu prezenta internationala in Germania, Ungaria, Mexic si China. In Romania sunt prezenti din 2003 si