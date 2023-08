Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva oficialilor chinezi care aplica o politica de asimilare fortata a copiilor tibetani, dintre care peste un milion au fost separati de familiile lor, potrivit expertilor ONU, informeaza miercuri AFP.Seful diplomatiei americane Antony Blinken a anuntat…

- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva oficialilor chinezi care aplica o politica de asimilare fortata a copiilor tibetani, dintre care peste un milion au fost separati de familiile lor, potrivit expertilor ONU.

- Statele Unite ale Americii au anuntat luni ca vor trimite Ucrainei un nou pachet de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari, relateaza Reuters si EF, informeaza AGERPRES . Este vorba de munitie pentru apararea antiaeriana si artilerie, capacitati antiblindate si echipamente de deminare,…

- „In fata adversitatii, unitatea primeaza”, transmite Ambasada SUA intr-un comunicat in care califica reuniunea de la Galati drept o „intalnire cruciala”, la care Romania, Ucraina, Republica Moldova, Comisia Europeana si Statele Unite „isi vor uni fortele”, in urma iesirii „dure” a Rusiei din acordul…

- Statele Unite(SUA) sunt foarte ingrijorate de siguranța președintelui demis din Niger, Mohamed Bazoum, a declarat miercuri Departamentul de Stat, dupa ce partidul lui Bazoum a declarat ca el și familia sa sunt reținuți in condiții „crude” și „inumane”, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Tinerii cu varste de la 16 ani in sus, din Piatra Neamț, Roman și Targu Neamț, care doresc sa fie prietenii copiilor fara familie, se pot inscrie ca voluntari in programul „Ajungem MARI”, ajuns in al IX-lea an de implementare. Programul se deruleaza la nivel național și, la inceput de august 2023, incepe…

- Statele Unite ale Americii au decis sa furnizeze muniții cu dispersie Ucrainei "din disperare", dar aceasta masura nu va afecta determinarea Rusiei de a-și atinge obiectivele "operațiunii militare speciale" din Ucraina, a declarat vineri, 7 iulie, ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, potrivit…

- Statele Unite au anuntat joi vanzarea de munitii si piese de schimb militare in valoare de 440 de milioane de dolari catre Taiwan, ca parte a sprijinului sau pentru insula autonoma revendicata de China, scrie AFP, informeaza News.ro.Aceasta vanzare, modesta, nu largeste gama de arme americane livrate…