Stiri pe aceeasi tema

- Junta militara din Niger, aflata la putere din iulie anul trecut, a anuntat sambata ca revoca acordul de cooperare militara cu Statele Unite, semnat in 2012, si a calificat prezenta militara a SUA pe teritoriul Nigerului drept "ilegala", informeaza EFE, potrivit Agerpres. "Guvernul Nigerului, luand…

- omentariile facute de Vladimir Putin asupra armelor nucleare, intr-un interviu difuzat marti de mass-media publice ruse, nu constituie o amenintare cu folosirea acestor arme, a precizat miercuri Kremlinul, care a acuzat Washingtonul ca a scos din context afirmatiile presedintelui rus, relateaza Reuters.Putin…

- Reprezentanții qatarezi și americani sunt prezenți in capitala Egiptului pentru a se intalni cu trimișii Hamas. Washingtonul asigura ca Israelul a acceptat “in principiu, elementele” unui acord de armistițiu. Bombardamentele israeliene mortale continua pentru moment in sudul enclavei, in timp ce teritoriul…

- Kremlinul a apreciat luni ca ideea unor negocieri de pace in Ucraina fara participarea Rusiei este ridicola, transmite Reuters, conform Agerpres. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat ca spera sa gazduiasca in primavara un summit in Elvetia, pentru a discuta cu aliatii viziunea Kievului…

- Statele Unite au declanșat lovituri impotriva milițiilor din Irak, ceea ce a generat cea mai aspra critica de pana acum din partea Bagdadului. Biroul prim-ministrului irakian acuza Washingtonul ca contribuie la o "escaladare iresponsabila" a violenței in regiune.

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a aratat intentia de a vizita Phenianul in curand, a informat ieri presa de stat nord-coreeana KCNA, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Presedintele Putin i-a multumit, de asemenea, liderului nord-coreean Kim Jong Un pentru invitatia sa de a vizita Phenianul,…

- Statele Unite au afirmat luni ca sunt „profund ingrijorate” de „conditiile de detentie” ale opozantului rus Aleksei Navalnii, reaparut intr-o colonie penitenciara in regiunea arctica din nordul Rusiei, dupa ce a disparut timp de aproape trei saptamani, scrie AFP.