- Sistemul de justiție american a dispus joi confiscarea încarcaturii a patru tancuri iraniene, petrol destinate Venezuelei în numele Garzilor Revoluționare, pe care Washingtonul o considera organizație terorista, potrivit AFP.Departamentul de Justiție al Statelor Unite a depus un…

- O nava militara americana s-a deplasat in mod deliberat intr-o zona a Marii Caraibelor pe care Washingtonul o considera revendicata abuziv de Venezuela, a anuntat comandamentul american, informeaza miercuri AFP preluat de agerpres.Vezi și: Ziua de Sanziene: tradiții, superstiții și obiceiuri.…

- Cinci nave iraniene incarcate cu carburant au intrat in zona economica exclusiva a Venezuelei, in pofida unui avertisment oficial al Statelor Unite ca Washingtonul analizeaza adoptarea unor masuri de reactie, transmite Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca Washingtonul nu se afla in spatele incursiunii esuate a unui grup armat care a incercat sa debarce in weekend in Venezuela posibil pentru a-l inlatura de la putere pe presedintele Nicolas Maduro, liderul de la Casa Alba asigurand ca el in…

- Om de incredere al lui Maduro , noul ministru al petrolului are ca obiectiv „restructurarea si reorganizarea” sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Declarat…

- Acest om de incredere al lui Nicolas Maduro va avea drept sarcina "restructurarea si reorganizarea" sectorului petrolier, intr-un moment in care pretul la titei este extrem de scazut, se precizeaza in decretul semnat de presedintele socialist si publicat luni in Jurnalul Oficial. Printr-un…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat, miercuri, ca a ordonat Fortelor Navale sa deschida focul asupra ambarcatiunilor militare iraniene care se apropie periculos. "Am transmis Fortelor Navale SUA sa distruga orice ambarcatiune militara iraniana care ne hartuieste navele pe mare", a afirmat…

- Justitia luxemburgheza a respins o cerere a SUA de a transfera 1,6 miliarde de dolari reprezentand active iraniene victimelor atacurilor din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, potrivit unui comunicat oficial difuzat luni, relateaza AFP. Aceasta decizie a justitiei luxemburgheze confirma declaratiile…