Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul pentru comunicații strategice al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, a declarat ca Statele Unite sunt „cu siguranța ingrijorate de evoluția relației dintre Coreea de Nord și Rusia”.

- Munitiile nord-coreene pe care Washingtonul suspecteaza ca Phenianul doreste sa le furnizeze Moscovei ar putea ajuta armata rusa in efortul sau de razboi in Ucraina, fara sa se contureze deocamdata o legatura strategica foarte clara intre cele doua tari.

- Liderul de la Kremlin, care anul trecut a ordonat invadarea Ucrainei, a mai declarat marți ca „nu este corect sa faci ceva ce dauneaza intereselor altor popoare”, scrie Reuters. Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți ca decizia Uniunii Sovietice de a trimite tancuri in Ungaria și Cehoslovacia…

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a estimat ca Rusia a tras anul trecut intre 10 si 11 milioane de cartuse in Ucraina. Moscova si-a lansat invazia in februarie 2022. ”Aceasta este situatia pe care o au. Daca ai cheltuit 10 milioane de cartuse anul trecut si esti in mijlocul unei lupte…

- "Decizia administratiei americane de a trimite munitie cu uraniu saracit Kievului este un semn clar de lipsa de umanitate", a criticat pe Telegram ambasada Moscovei, subliniind riscurile legate de "norii radioactivi in miscare" provocati de exploziile acestor arme, relateaza AFP, citat de Agerpres. Reactia…

- Statele Unite ale Americii preseaza Iranul sa puna capat vanzarii de drone si piese pentru drone catre Rusia, in cadrul discutiilor privind o ”intelegere nescrisa” intre Washington si Teheran de diminuare a tensiunilor, a relatat miercuri, 16 august, Financial Times , citand un oficial iranian si o…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat sambata ca Statele Unite cred ca ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea Moscovei cu arme necesare invaziei Ucrainei, relateaza AFP.

- Kremlinul a promis miercuri, 12 iulie, prin vocea lui Dmitri Peskov, ca va raspunde cu "contramasuri" in cazul in care Ucraina va folosi bombe cu dispersie impotriva trupelor ruse, dupa ce Statele Unite au promis aceste controversate arme Kievului, relateaza The Moscow Times."Posibila utilizare a acestui…