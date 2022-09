Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Letoniei, Egils Levits, facand uz de prerogativa sa de a avea initiativa legislativa, a prezentat luni un proiect de lege prin care Biserica ortodoxa letona va trebui sa rupa formal si complet toate legaturile cu Patriarhia de la Moscova, relateaza agentia EFE. „Prin acest amendament legislativ,…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Externe si al Comertului Exterior din Ungaria,Tamas Menczer, a informat cu satisfactie populatia tarii, sambata la pranz, ca de vineri Rusia furnizeaza Ungariei mai multe gaze naturale decat pana acum. Potrivit anuntului secretarului de stat, pana la sfarsitul…

- Rusia nu va furniza petrol tarilor care decid sa impuna un plafon asupra pretului titeiului sau, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Centrale, Elvira Nabiulina, transmite Reuters. Liderii G7 au cazut de acord sa analizeze optiunile cu privire la o plafonare a pretului pentru petrolul rusesc, inclusiv…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin , a ramas stanjenit intr-o camera in fața unei mulțimi de reporteri, in timp ce aștepta sa se intalneasca cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, la Teheran. Imaginile au devenit virale și subiectul a fost relatat de The Guardian . Imaginile surprinse inaintea…

- Rusia deține inițiativa in estul Ucrainei, dar ii va fi greu sa avanseze dincolo de Donbas, iar Kievul are inca șansa de a lansa o contraofensiva de succes, cred analiștii și oficialii citați de New York Times. Avril Haines, șefa comunitații naționale de informații din SUA, a enunțat zilele trecute…

- Washingtonul a facut apel la Beijing sa nu mai sprijine invazia rusa in Ucraina, avertizand ca „țarile care aleg tabara lui Vladimir Putin se vor plasa inevitabil de partea gresita a istoriei”, relateaza AFP, citata de Agerpres . Apelul SUA vine in contextul unei conversații telefonice purtata miercuri,…