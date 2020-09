Indicele Dow Jones a urcat cu 1,2%, S&P 500 cu 1,3%, iar Nasdaq Composite cu 1,9%. Indicele Nasdaq si-a revenit dupa cea mai slaba evolutie saptamanala consemnata din luna martie. Actiunile Apple au crescut 3%, dar in aceasta luna sunt inca in declin cu 10,6%. Titlurile Tesla si-au revenit cu un avans de 12,6%. Actiunile Tesla au scazut in septembrie cu peste 15%, dupa ce compania nu a reusit sa intre in indicele benchmark S&P 500, dezamagind investitorii. Increderea investitorilor in sectorul tehnologiei a crescut in urma informatiei referitoare la preluarea de catre compania americana Nvidia…