SUA au informatii potrivit carora compania paramilitara rusa Wagner Group ar putea furniza Hezbollah un sistem avansat de aparare aeriana, scrie The Wall Street Journal care citeaza oficiali americani sub acoperirea anonimatului. Potrivit publicatiei americane, serviciile secrete americane monitorizeaza conversatiile dintre Wagner si Hezbollah si considera ca unitatea rusa ar putea trimite un sistem SA-22 in Liban. Sistemul rusesc SA-22 pe care Wagner intentioneaza sa il trimita foloseste rachete antiaeriene si tunuri de aparare aeriana pentru a intercepta avioane. Numit si Pantir, sistemul este…