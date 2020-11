Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi Vulpița și Viorel au ajuns la Capitala, deoarece aceștia au marturisit ca in familia lor nu mai e deloc liniște de cand Veronica a ramas insarcinata. Cei doi au povestit ca doamna Ilinca, soacra Vulpiței, i-a zis acesteia sa avorteze, insa acum ea face lumina in acest caz!

- Multora nu le vine sa creada ca peripețiile soților Stegaru chiar s-au incheiat, dar iata ca așa stau lucrurile. Veronica și Viorel s-au intors la ale lor și chiar se bucura de niște relaxare in intimitatea casei lor din Blagești. Dar cum au fost surprinși cei doi?

- Pentru sotii Stegaru astazi este cea mai importanta zi din viata lor: este ziua in care a venit pe lume fetita. Asa ca, s-au luat de mana si au mers la biserica. Nu doar sa se roage, ci sa isi reinoiasca juramintele, dupa cum spun ei. Ce s-a intamplat la intalnirea cu preotul.

- Astazi este o zi speciala pentru soții Stegaru! Fiica celor doi a implinit astazi 3 anișori. Viorel a marcat aceasta bucurie printr-o surpriza, in direct, pentru Veronica! Vulpița a izbucnit in lacrimi!

- Veronica și Viorel au invitat-o, din nou, pe Florentina, celebrul parapsiholog al vedelor. Pentru ca nu mai puteau face fața grijilor, au cautat ajutor de ordine mistica, iar Florentina le-a raspuns imediat!

- Veronica i-a declarat razboi Elenei. Astfel ca Vulpia a tras de Viorel și a urlat la el dupa filmari. In plus, aceasta nu a acceptat cadoul Elenei. Ce s-a intamplat. Razboi total intre Vulpița și rivala ei, Elena Un simplu cadou aproape ca a distrus o casnicie de șase ani. Viorel și Vulpița au fost…

- Discutiile din familia Stegaru nu se termina niciodata! Nici pe timpul pauzelor de publicitate! Veronica a ramas in protocol si a varsat lacrimi amare! Insa, cel mai tare o nelinistea faptul ca Viorel nu vine sa o impace.

- Dupa ce a fost depistata pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV-2, problemele parca se sfarșisera odata ce a stat numai in casa, alaturi de soțul ei, Viorel. Liniștea s-a terminat, insa, odata cu perioada de carantinare. Veronica din Blagești a primit o noua lovitura, luni, la ”Acces Direct”: Rafaelo…