Vremea o ia RAZNA în 2020: Va fi cel mai călduros an din istorie Meteorologii spun prima luna a anului 2020 este cea mai calduroasa din istorie, iar in Antarctica s-au inregistrat 20,7 grade Celsius, in timp ce bucați imense de gheața s-au rupt din ghețari. Ianuarie 2020 a fost cea mai calduroasa luna ianuarie din ultimii 141 de ani, spun meteorologii, care anunța ca tot anul va fi extrem de calduros. Citește și: A fost detonata nucleara, dupa reținerea lui Beuran: Urmeaza Arafat „Este posibil sa fie foarte cald, Deja primele doua luni pentru mare parte a continentului, inclusiv zona tarii noastre, au fost luni calduroase. Și februarie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

