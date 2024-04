Temperaturile o iau razna în weekend. Meteorologii au schimbat prognoza. Ce se întâmplă cu vremea Vremea se schimba radical in acest weekend. Meteorologii au anunțat ca temperaturile cresc alarmant și vor atinge valori mult prea mari pentru aceasta perioada. Vom avea parte de zile caniculare in luna mai, cu temperaturi care vor depași chiar și 30 de grade Celsius. Temperaturi de vara in luna aprilie Vremea a fost extrem de […] The post Temperaturile o iau razna in weekend. Meteorologii au schimbat prognoza. Ce se intampla cu vremea appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol: playtech.ro

