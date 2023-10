Stiri pe aceeasi tema

- Vremea calduroasa de toamna, neobișnuita pentru acest sezon, din Statele Unite pana in Europa, afecteaza vanzarile de pulovere și paltoane grele, in timp ce se apropie perioada cumparaturilor de sarbatori, au declarat directorii marilor retaileri, inclusiv H&M, iar unele magazine reduc deja prețurile…

- Un autobuz plini de liceeni a ieșit de pe autostrada și s-a rasturnat intr-o vale, in statul New York. Cel puțin o persoana a murit, iar alte 46 au fost ranite, informeaza autoritațile. Persoana ucisa era un adult, potrivit filialei NBC din New York, citand o sursa anonima, familiara cu situația, relateaza…

- De obicei, Amazon isi mareste numarul de angajati in timpul sezonului de varf al cumparaturilor de sarbatori, aducand un numar mare de lucratori temporari, astfel incat sa poata tine mai bine pasul cu cresterea cererii. Numarul de angajati din perioada sarbatorilor este semnificativ mai mare fata de…

- Seful Pepco Group a demisionatPepco Group, care detine marcile Pepco, Poundland si Dealz, a anuntat marti ca directorul general Trevor Masters va demisiona din functie cu efect imediat, fara a oferi un motiv pentru aceasta decizie, transmite Reuters, conform Agerpres. Andy Bond, presedintele…

- Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) pentru mașinile electrice, care se incarca in zece minute. Compania chineza CATL a lansat miercuri o baterie litiu-ion fosfat (LFP) care se poate incarca in 10 minute și ofera suficienta energie pentru o autonomie de 400 de kilometri,…

- Terapia, numita Talvey, apartine unei clase de tratamente numite anticorpi bispecifici, concepute pentru a aduce impreuna o celula canceroasa si o celula imunitara, astfel incat sistemul imunitar al organismului sa poata ucide cancerul. Talvey va fi vanduta la un pret de lista de 45.000 de dolari pe…

- Pompierii s-au luptat cu focul in regiunea Calabria din sudul Italiei, iar proprietatile din insula Sicilia au fost afectate de pene de curent, in timp ce temperaturile au crescut din nou in timpul valului de caldura care a provocat haos in unele parti ale Europe, relateaza Reuters.Agentia de protectie…