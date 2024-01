Stiri pe aceeasi tema

- „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 11.01.2024 ora 08:00 12.01.2024 ora 08:00, arata ca vremea se va incalzi fata de ziua precedenta, si va deveni normala termic. Astfel, temperaturile maxime se vor incadra intre 2 si 5 grade, iar cele minime intre 5 si 1 grad. Cerul va fi variabil, cu unele innorari…

- Va fi frig in toata țara pana joi dimineața și va fi ger noaptea, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie, care a emis și un cod galben de vant puternic pentru opt județe din sud-estul țarii. Vremea va fi rece in toata țara, geroasa in noaptea de marți spre miercuri indeosebi in nord, centru…

- ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICA de ger valabila pana in 11 ianuarie, ora 10.00. Vremea va fi rece in toata țara, geroasa in noaptea de marți spre miercuri indeosebi in nord, centru și est (minime termice de pana la -21…-20 de grade in estul Transilvaniei), iar in noaptea de miercuri spre joi mai…

- Iarna revine in forța in Romania, vremea se va raci accentuat in toate regiunile, devenind geroasa noaptea in nord-est si local in centru. The post Iarna revine in forța in Romania, vremea se va raci accentuat in toate regiunile, devenind geroasa noaptea first appeared on Partener TV .

- In regiunile intracarpatice cerul va fi temporar noros, izolat va ploua slab și mai ales in prima parte a zilei local se va semnala ceața. In restul teritoriului, ziua, cerul va fi mai mult senin și doar izolat se va forma ceața, dar noaptea nebulozitatea joasa stratiforma și ceața se vor extinde și…

- Meteorologii actualizeaza de la o zi la alta prognoza meteo de Revelion. Conform celor mai noi date, in noaptea dintre ani temperaturile vor fi in mare parte pozitive, iar ceața iși va face simțita prezența.Va fi insa și ninsoare in unele zone "Vremea este destul de linistita. Trecem in noul…

- Astazi, valorile termice vor fi in continuare mai mari decat cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari temporare la munte.Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre 6 și 15 grade. Dimineața, local in regiunile extracarpatice și izolat…