Meteorologii AccuWeather anunță o vreme ciudată: în martie lovește un val de frig. Va fi mai rece decât în februarie Meteorologii de la AccuWeather au publicat prognoza pentru luna martie, iar vremea va fi destul de ciudata. In februarie am avut zile veritabile de primavara, cu temperaturi care au trecut de 20 de grade, dar in martie vremea va fi mai rece. In ”prima luna” de primavara, maximele vor fi de 17 grade și pe tot parcursul lunii martie vom avea ploi izolate, dar și temperaturi scazute, in special noaptea. In primele zile din luna martie, maximele vor trece cu greu de 10 grade pe timpul zilei, iar noaptea vom avea temperaturi la limita inghețului. De altfel și in prognoza speciala a Administrației… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreme anormal de calda pentru aceasta perioada din an in care ne aflam. Potrivit estimarilor facute de catre meteorologi, vremea va fi deosebit de calda pana in 12 februarie, cand se vor inregistra valori medii ale maximelor cuprinse intre 11 și 16 grade. Ulterior zilei de 12 februarie, vremea va intra…

- In intervalul 03.02.2024 ORA 08:00 04.02.2024 ORA 08:00 in Dobrogea vremea va fi calda. Cerul va fi temporar noros si izolat va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare ziua rafale in general de 45...55 km h . Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 8 grade, iar…

- Cum va fi VREMEA in weekend: De la condiții de ger la o atmosfera de primavara și temperaturi de pana la 17 grade Cum va fi VREMEA in weekend: De la condiții de ger la o atmosfera de primavara și temperaturi de pana la 17 grade Vremea in Romania este una extrem de schimbatoare, de la zi la zi avand…

- „Vorbim de o perioada mai rece decat in mod obișnuit. In aceasta dimineața au fost actualizate alertele meteorologice, informarea meteorologica ramanand in vigoare pana joi, la ora 10:00, pentru ca ne așteptam ca in aceasta noapte, in special in partea de nord, centru și est a țarii, minimele termice…

- Vremea va fi rece în toat ara geroas în noaptea de mari spre miercuri îndeosebi în nord centru i est (minime termice de pân la 21...20 de grade în estul Transilvaniei) iar în noaptea de miercuri spre joi mai ales în est i centru (minime termice de pân la…

- Astazi, Moldova se va bucura de o zi predominant innorata, cu o tendința scazuta de precipitații. Vremea va fi caracterizata printr-o stabilitate atmosferica, iar aspectul cel mai semnificativ al prognozei este lipsa aproape totala a ploilor.

- "Vom avea o vreme mai calda in ultima zi a anului 2023. Maximele la scara intregii tari, in 31 decembrie, vor fi cuprinse intre 5 pana la 12-13 grade, cu 12 grade in Capitala. De asemenea, in noaptea trecerii in noul an 2024 va fi o vreme mai calda decat in mod obisnuit, pentru ca minimele pe parcursul…

- Cu puține zile ramase pana la Craciun, pregatirile pentru marea sarbatoare sunt in toi. Toata lumea iși face planuri de Sarbatori, mai ales ca urmeaza si Revelionul. Intre cumparaturi și diverse drumuri prin oraș, mulți sunt cei care-și arunca privirea și asupra prognozei meteo. Mai ales cei care vor…