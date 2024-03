Atac mafiot sau răzbunare? Zeci de mașini cu anvelopele tăiate, pe o stradă din Arad Atac mafiot sau razbunare nebuneasca, pe o strada din Arad, noaptea trecuta. Au fost taiate anvelopele a nu mai puțin de 24 de autoturisme. Proprietarii mașinilor au avut parte de un șoc de dimineața, cand au vrut sa plece la serviciu, și au anunțat Poliția. Politistii au deschis o ancheta, miercuri, dupa ce 24 de masini au fost gasite cu anvelopele taiate, pe o strada din Arad. ”In dimineata de 13 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața de 13 martie, polițiștii aradeni au fost sesizați despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie, persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere,... The post Polițiștii au format o echipa operativa pentru prinderea celor care au taiat anvelopele mai multor mașini noaptea trecuta appeared…

- ”In dimineata de 13 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin, din Arad. A fost constituita echipa operativa, pentru efectuarea cercetarii…

- ”In dimineata de 13 martie a.c., politistii aradeni au fost sesizati despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin, din Arad. A fost constituita echipa operativa, pentru efectuarea cercetarii…

- Cauciucurile a zeci de mașini au fost distruse, in noaptea de marți spre miercuri, pe o strada din orașul Arad. Polițiștii aradeni au fost sesizați ca persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere, anvelopele a 24 de autoturisme, parcate pe strada Miron Costin din Arad. A fost constituita echipa operativa…

- In cursul nopții, la 24 de autoturisme parcate pe strada Miron Costin le-au fost taiate anvelopele. Polițiștii au demarat cercetarile. „In dimineața de 13 martie a.c., polițiștii aradeni au fost sesizați despre faptul ca, in noaptea de 12/13 martie a.c., persoane necunoscute ar fi distrus, prin taiere,…

- In ziua de 1 februarie a.c., politistii din cadrul Biroului de Investigații Criminale de la Politia municipiului Buzau s-au sesizat din oficiu privind savarșirea infracțiunii de tentativa la furt calificat de catre un barbat. Barbatul ar fi fost surprins de camerele video in timp ce ar fi incercat…

- Un barbat din Brad și-a vazut mașina ce era parcata pe o strada din oraș, distrusa in stil mafiot. Toate cele patru cauciucuri erau sfartecate, iar parbrizul facut țandari. Din primele cercetari se pare ca in spatele acestei vandalizari exista un mesaj de razbunare și amenințare. „La data…