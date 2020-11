Vremea în Moldova după alegeri: Prognoza meteo pentru 7 zile CHIȘINAU, 16 nov – Sputnik. Luni, 16 noiembrie, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. © Sputnik / Алексей БушкинUrda: Ce se intampla in organismul tau cand o consumi Cerul va fi noros, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața, izolat, se va forma ceața, informeaza Serviciul Hidrometeorologic de Stat in prognoza meteo facuta pentru Sputnik Moldova. Vantul va sufla din direcția sud-est, slab. Maximele termice ale aerului vor atinge valori de +5..+8 grade Celsius in nord, +6..+9 grade in centru și +7..+10 grade… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

