- In orașul Sfantu Gheorghe se deruleaza, in prezent, in mai multe zone, fie ca este vorba de lucrari ce țin de infrastructura, fie ca este vorba despre intreținerea spațiilor verzi. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc ieri, primarul municipiului, Antal Arpad Andras, a prezentat situația…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a lansat joi un apel catre cetateni pentru a dona 2% din impozitul pe venit in contul organizatiilor nonguvernamentale, aratand ca anul trecut doar aproximativ 55% au facut acest lucru. „Vreau sa vin cu cateva cifre, ca sa vedeti cati cetateni din…

- Primarul municipiului, Antal Arpad Andras, a declarat joi, 12 aprilie, intr-o conferința de presa, ca in urma studiilor efectuate de catre angajații Primariei Sfantu Gheorghe, s-a constatat ca dubițele ocupa foarte multe locuri de parcare in zone rezidențiale. Astfel, va introduce in dezbatere publica…

- Autoritatile au inceput pregatirile in vederea evacuarii a circa 25 de gospodarii din satul Bacel, comuna Chichis, amenintate de inundatii. Primarul localitatii, Santa Gyula, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca apele paraului Tarlung sunt in crestere si exista pericolul sa se reverse dincolo de…

- Decoratiunile de Craciun care au impodobit strazile din municipiul Sfantu Gheorghe au fost adunate de municipalitate abia luna aceasta, dupa ce firma galateana care a contractat serviciul nu a respectat termenul stabilit pentru demontarea lor. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat…

- Marți, 27 februarie, la Tg. Mureș a fost organizata o consultare publica de catre fabricile de cherestea Holzindustrie Schweighofer (HS) din Sebeș și Reci. Temele principale ale evenimentului au fost abordate in contextul implementarii planului de acțiune pentru o industrie sustenabila a lemnului și…

- Patinoarul acoperit din Targu Secuiesc, construit cu sprijinul Companiei Nationale de Investitii (CNI), va fi inaugurat oficial saptamana viitoare, in prezenta reprezentantilor Guvernului si ai Federatiilor romane de patinaj si hochei de gheata. Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a declarat…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad Andras, a anunțat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca incepand din data de 14 februarie, portiunea dintre strada Oltului si intrarea spre blocurile de pe strada Podului a devenit cu sens dublu. „La solicitarea unor cetațeni care locuiesc pe…