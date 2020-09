Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a facut un apel catre romanii din diaspora sa se inscrie pentru votul prin corespondența pentru alegerile parlamentare din decembrie, avand in vedere ca nu exista nicio garanție ca se vor putea deschide secții de vot in strainatate din cauza pandemiei de coronavirus.

- Romanii din Diaspora au o luna in plus, fata de anul trecut, pentru votul prin corespondenta, iar Guvernul va porni o campanie pentru a indemna romanii sa voteze in acest fel. In unele tari, s-ar putea sa nu se organizeze sectii de vot, scrie Mediafax.Pandemia da peste cap votul la parlamentare…

- Mai multe țari, inclusiv din Europa, nu vor permite romanilor care traiesc pe teritoriul lor sa voteze fizic, ci doar prin corespondența, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat sambata președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buica. Din acest motiv, s-a prelungit termenul pentru…

- Mai multe țari, inclusiv din Europa, nu vor permite romanilor care traiesc pe teritoriul lor sa voteze fizic, ci doar prin corespondența, pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, a declarat sambata la Antena 3 președintele AEP, Constantin-Florin Mitulețu-Buica. Din acest motiv, s-a prelungit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetațenilor din diaspora sa voteze prin corespondența la alegerile parlamentare, precizand ca este o modalitate sigura, ce nu reprezinta pericol din punct de vedere sanitar. „Din pacate, nimeni nu poate, la acest moment, sa furnizeze previziuni clare despre…

- Pana in momentul de fața, peste 3.400 de alegatori romani din diaspora s-au inscris pe portalul www.votstrainatate.ro, pentru a putea participa la alegerile parlamentare din acest an, relateaza Agerpres.Din cei3.449 de alegatori romani din strainatate, 2.528 au optat pentru votul princorespondenta,…

- Senatorul USR Radu Mihail va depune, in zilele urmatoare, un proiect pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare, astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile si procedurile aplicate la alegerile prezidentiale din 2019, informeaza USR intr-un comunicat,…

- USR pregatește un proiect legislativ pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare, astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile și procedurile aplicate la alegerile prezidențiale din 2019. Inițiativa ii aparține senatorului USR Radu Mihail și va fi depusa…