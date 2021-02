Stiri pe aceeasi tema

- Volvo a inceput 2021 cu dreptul, dupa ce 2020 a insemnat o scadere cu 6% a vanzarilor la nivel global. In ianuarie, constructorul a comercializat 59.588 de mașini, cu 30.2% mai multe decat in aceeași perioada din 2020. Volumul s-a dublat in cazul unitaților Recharge. In prezent, una din cinci mașini…

- Constructorul auto sud-coreean Hyundai Motor si grupul american Apple Inc intentioneaza sa semneze, pana in luna martie, un acord de parteneriat privind automobilele electrice, in ideea de a demara productia inca din 2024 in SUA, scrie cotidianul sud-coreean Korea IT News. Informația vine dupa ce Hyundai…

- Renault a vandut peste 95.000 de mașini electrice in Europa de la inceputul anului și pana la sfarșitul lui noiembrie, in creștere cu 80% fața de aceeași perioada din 2019. Cel mai cautat model Renault de catre clienții europeni este Zoe, cu mai mult de 84.000 de exemplare vandute in acest an. Pe langa…

- Uniunea Europeana vrea ca pana in 2030 pe soselele sale sa circule cel putin 30 de milioane de vehicule cu emisii zero, pentru a reduce consumul de combustibili fosili in tarile membre, conform unui proiect consultat de Reuters, informeaza AGERPRES . In cadrul strategiei care va fi publicata saptamana…

- Mihai Bordeanu, director de marketing pentru Dacia in cadrul Grupului Renault, a declarat ca modelele noi care vor fi lansate incepand din anul 2022 vor avea si optiunea unei motorizari hibride. „La asta ne gandim foarte serios, este luata in calcul pentru viitorul gamei, este luata in calcul si pentru…