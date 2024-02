Stiri pe aceeasi tema

- ​Anul trecut a fost unul foarte bun pentru mașinile full-electrice in Romania, cu peste 15.000 de unitați, iar vanzarile vor crește in anii urmatori, insa ritmul va fi mult incetinit de faptul ca ecotichetul din Rabla Plus va fi de 5.000 de euro, in loc de 10.000 euro. Cat de mult se modifica estimarile?…

- Guvernanții au anunțat la finalul anului trecut ca și in acest an romanii aflați in situații vulnerabile vor primi carduri sociale, o masura care va fi extinsa pana in 2027. Insa, valoarea cardurilor sociale scade la 125 de lei, iar beneficiarii vor primi banii doar de doua ori pe an.Incepand din anul…

- Autoritatile dintr-un stat european vor sa sprijine industria auto cu subventii totale in valoare de 950 de milioane de euro, pentru a-i ajuta pe automobilisti sa faca trecerea la vehicule mai curate.

- Contractul pentru cea mai mare achizitie de trenuri electrice, o investitie de peste 3,2 miliarde de lei, poate fi semnat, a anunțat secretarul de stat din Ministerul Transporturiilor Irinel Ionel Scriosteanu. ”Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata de Alstom…

- Rabla 2024: Cați bani mai primesc romanii pentru a-și cumpara mașini electrice noi. Valoarea voucherelor, redusa de Guvern Rabla 2024: Cați bani mai primesc romanii pentru a-și cumpara mașini electrice noi. Noile reglementari prevazute in programului Rabla Plus prevad alocarea unui voucher de 25.500…

- Recent, Curtea Constituționala din Germania a decis ca Executivul nu poate transfera 60 de miliarde de euro, reprezentand fonduri necheltuite dedicate pandemiei de Covid, catre inițiativele verzi. Pentru a putea adopta noul buget, Germania a fost nevoita sa revizuiasca unele programe menite sa accelereze…

- Guvernul Romaniei a anunțat modificari semnificative pentru Programul Rabla in 2024, avand un impact direct asupra proprietarilor de autovehicule care doresc sa beneficieze de avantajele programului. Aceste schimbari includ reducerea primei de casare la 3.500 lei pentru un autovehicul și 5.000 lei pentru…

- In 2023, romanii care casau o mașina veche primeau in schimb, prin intermediul programului Rabla Clasic, un ecotichet in valoare de 7.000 de lei. Sau 10.000 de lei daca erau casate doua mașini vechi. Totodata, prin programul Rabla Plus, beneficiarii primeau un tichet in valoare de pana la 54.000 de…