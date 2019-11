Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…

- Ana Birchall si Tudorel Toader isi transmis mesaje de la distanta, fiecare incercand sa arate ca au avut un rol-cheie in proiectul referitor la informatizarea instantelor. Dupa ce Birchall a transmis printr-un comunicat de presa ca a gasit proiectul blocat, Tudorel Toader raspunde pe Facebook, readucand…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi ca nu îi cunoaște pe cei doi asociați ai avocatului sau, Rudolph Giuliani, care au fost arestați recent pentru donații ilegale catre campania liderului de la Casa Alba, deși aceștia apar într-o poza alaturi de Trump, informeaza The Wall Street…

- Comisarul pentru Finante al Uniunii Europene, Valdis Dombrovskis, s-a angajat marti sa propuna reglementari noi pentru monedele virtuale, ca reactie la planurile Facebook de a introduce criptomoneda Libra, pe care UE o considera un risc pentru stabilitatea financiara, transmite Reuters.

- PIATRAONLINE, cel mai mare magazin din Romania de produse din piatra naturala, lanseaza DreamBuilders, un ghid digital de amenajare interioara destinat tuturor persoanelor care doresc sa isi modifice locuinta. DreamBuilders by PIATRAONLINE este prezentat sub forma unui studiu de caz al carui…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis, marti, un mesaj presedintelui Klaus Iohannis, prin intermediul paginii de socializare, ea afirmand ca asteapta ca seful statului sa semneze interimatele la cele trei ministere eliberate de ALDE. "Aștept din partea președintelui Iohannis un raspuns privind propunerile…

- Agenția Naționala pentru Arii Naturale Protejate - ANANP lanseaza programul ,,Natura in spirit și fapte - voluntariat pentru viitor”, generat din dorința de a constitui un parteneriat intre cetațeni și administratorii ariilor naturale protejate pentru a impartași idei și experiența, in scopul asigurarii…

- Sute de timisoreni din Calea Lipovei au protestat in strada, spontan si fara incidente, luni seara, cerand sa se reia furnizarea curentului electric. Ei au fost revoltati ca nu au avut conditii decente de igiena in acest interval de timp, ca mancarea li s-a stricat in frigidere si ca au fost nevoiti…