O femeie din judetul Prahova a postat pe retelele de socializare imagini in care se vede cum o adolescenta o bate cu salbaticie pe alta intr-un parc, sub privirile mai multor persoane. Politia anunta ca a deschis o ancheta si ca le-a identificat atat pe victima, cat si pe agresoare, fiind vorba despre doua fete de 15 ani. „Va rog sa gasiti aceasta fata din Ploiesti care mi-a batut fata mea, dati-o pe mana Politiei. Anuntati politia, va rog frumos, sa o gaseasca, eu acum am aflat”, este mesajul postat de internauta care a facut public filmul cu agresiunea pe un grup de Facebook destinat anunturilor…