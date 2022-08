Stiri pe aceeasi tema

Presedintele Ucrainei a cerut Occidentului sa impuna rusilor o interdictie generala de calatorie, idee care a gasit sprijin in randul unor state europene, dar a infuriat Moscova, care a continuat cu o ofensiva militara dura in estul Ucrainei, comenteaza Reuters, scrie news.ro.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, intr-un nou discurs, ca Rusia nu are nicio sansa sa castige razboiul si ca ucrainenii sunt mai puternici decat rachetele rusilor, informeaza News.ro.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține ca se fac eforturi serioase pentru a relua transportul cerealelor prin Marea Neagra, dar arata ca reușita operațiunii depinde de colaborarea intregii lumi.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat joi un decret prin care se impune sancțiuni personale președintelui rus Vladimir Putin și altor inalți oficiali de la Moscova, relateaza presa ucraineana.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reluat marti tema posibilitatii aderarii tarii sale la NATO si a insistat ca nu va ceda in conflictul cu Rusia, in timp ce premierul britanic, Boris Johnson, a declarat ca Ucraina nu trebuie supusa presiunilor in negocieri.

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat ca i-ar placea sa-l vada pe presedintele rus Vladimir Putin "inlaturat cu totul" de la Kremlin, informeaza marti dpa, relateaza Agerpres.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este convins ca nimeni din elita conducatoare a Rusiei nu il va inlatura de la putere pe președintele rus Vladimir Putin, a spus liderul ucrainean intr-un interviu la postul de televiziune olandez NOS.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis, miercuri, in cadrul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, ca este dispus sa vorbeasca direct cu Vladimir Putin și nu prin intermediari, informeaza Reuters și The Guardian, citeaza ziarul „Libertatea".