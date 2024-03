Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii s-au inregistrat miercuri la mai putin de 200 de metri de convoiul oficial de vehicule in care se aflau presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul grec Kyriakos Mitsotakis, inainte ca ei sa se intalneasca in orasul ucrainean Odesa, oras-port la Marea Neagra, transmite…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, intr-un nou discurs, ca este necesara vointa politica a Vestului pentru ca razboiul sa devina unul fara speranta pentru Rusia, el subliniind ca fara un “nivel de aprovizionare” adecvat s-ar putea scrie “una dintre cele mai rusinoase…

- Execuția unui condamnat la moarte, in SUA, a fost oprita dupa ce nu i-a fost gasita vena dupa 8 incercari. Ultima execuție ratata din motive similare a fost cea a lui Kenneth Smith, ucis in cele din urma prin inhalare de azot. Execuția unui condamnat la moarte american in varsta de 73 de ani, Thomas…

- 31.000 de soldați ucraineni au fost uciși in doi ani de razboi, a spus președintele Volodimir Zelenski. Numarul pe care l-a dezvaluit duminica președintele Ucrainei difera puternic de cel dat de oficialii americani, care au spus ca cifra este mai aproape de 70.000, scrie The New York Times.A fost pentru…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a descris sambata retragerea trupelor ucrainene din orasul Avdiivka ca fiind "foarte logica si profesionista" si a explicat ca obiectivul acesteia este de a salva vietile soldatilor ucraineni care aparau acest oras din estul tarii in fata asaltului rus, informeaza…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un interviu difuzat duminica seara, ca are in vedere inlocuirea mai multor oficiali de rang inalt, si nu doar din armata, pentru a stabili cine va conduce tara, relateaza Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care solicita identificarea și protejarea comunitaților de ucraineni, care locuiesc pe teritoriul Rusiei. Decretul vine in contextul in care Ucraina a avut nenumarate dispute cu Romania pe tema drepturilor etnicilor romani din Ucraina.…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aratat increzator cu privire la un sprijin financiar suplimentar pentru tara sa, dupa ce liderii statelor Uniunii Europene nu au reusit sa ajunga la un acord asupra unui nou pachet de asistenta pentru Ucraina, transmite luni DPA. Desi UE a decis joi, la…