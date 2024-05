Stiri pe aceeasi tema

- Duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii vor putea urmari o ediție cu totul speciala a emisiunii iUmor, in cadrul careia mai multe vedete autohtone au prezentat nominalizarile pentru cele mai inedite categorii.

- Selly și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat prima imagine cu noul lui bolid de sute de mii de euro. Artistul și-a adaugat bijuteria pe patru roti la colecția lui și este extrem de mandru de achiziție.Selly este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați influenceri…

- Ediția din aceasta seara a inceput in forța la iUmor! George Tanase și Ionuț Rusu, doi comedianți consacrați, de altfel, au facut show pe scena! Juriul a fost uluit de glumele pe care le-au facut, inainte de campania electorala din Romania! Iata ce au spus despre politicienii Romaniei!

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu o veste excelenta. Din punctul sau de vedere, Romania va avea cea mai mare creștere economica din Europa, in 2024! Premierul Marcel Ciolacu vede Romania campioana in Europa, atunci cand vine vorba despre creșterea economica. Președintele Partidului Social Democrat…

- Cea mai noua editie iUmor, difuzata duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1 și in AntenaPLAY, il aduce in fata juriului si al telespectatorilor pe Ionuț Rusu, in calitate de invitat special, care o va impersona pe nimeni alta decat pe Diana Șoșoaca.

- In ediția de luni, 19 februarie, la Power Couple Romania, fetele schimba o roata la 30 de metri inalțime. Apare un moment tensionat pentru una dintre perechi, iar Dani Oțil oprește proba unei concurente.In aceasta seara, incepe etapa a treia in competiția „Power Couple Romania – La bine și la greu”.…