Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus ca „dictatorul rus simuleaza din nou alegeri” si ca Vladimir Putin este „bolnav de putere si face totul pentru a conduce pentru totdeauna”.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in discursul sau zilnic ca „dictatorul rus simuleaza alte alegeri” si ca Vladimir Putin este „bolnav de putere si face totul pentru a conduce pentru totdeauna”, transmite news.ro. Președintele rus a caștigat un nou mandat dupa finalizarea alegerilor…

- In ultima zi a scrutinului prezidențial din Rusia, tensiunile cresc in contextul acuzațiilor Kremlinului la adresa Ucrainei. Nimeni nu se indoiește ca președintele Vladimir Putin va fi reconfirmat in funcție pentru inca șase ani. Observatorii relateaza ca Moscova a acuzat Ucraina de a fi a folosit atacuri…

- In prima zi a alegerilor prezidentiale, presedintele rus, Vladimir Putin, a prezidat reuniunea Consiliului rus de Securitate și a acuzat Kievul ca incearca sa perturbe alegerile din Rusia, comentand luptele de la granița dintre Rusia si Ucraina, relateaza Rador Radio Romania. ''Inamicul nu a avut…

- Pe parcursul celor trei zile de alegeri, care insa nu lasa loc niciunei indoieli, președintele rus Vladimir Putin urmeaza ca, duminica, sa-și adjudece cel de-al cincilea mandat, asta permițandu-i sa ramana la putere pana in anul 2030. Mulți comentatori cred ca dictatorul, in varsta de 71 de ani, va…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca Rusia nu va fi invitata la primul summit de pace care va avea loc in Elveția, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. Dupa intrevederea avuta cu președintele Tayyip Erdogan la Istanbul, președintele Zelenski a spus ca un reprezentant…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, duminica seara, intr-un nou discurs, ca este necesara vointa politica a Vestului pentru ca razboiul sa devina unul fara speranta pentru Rusia, el subliniind ca fara un “nivel de aprovizionare” adecvat s-ar putea scrie “una dintre cele mai rusinoase…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii stabiliti de ea, relateaza Rador Radio Romania. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii…