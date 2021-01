Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone a anunțat luni o investiție de 20 de milioane de euro, derulata prin Fundația Vodafone, pentru a extinde abilitațile digitale și programele educaționale ale Fundației, finanțand inițiative locale in Albania, Republica Ceha, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia,…

- Parteneriatul este incheiat pe mai mulți ani și acopera 12 piețe europene, cu peste 100 milioane de gospodarii din: Romania, Cehia, Ungaria, Marea Britanie, Germania, Turcia, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Irlanda și Islanda Alaturi de portofoliul de canale TV liniare, acest acord aduce in premiera…

- Statele Unite ale Americii au depasit oficial pragul de 20 de milioane de infectii cu SARS-CoV-2, insa numarul cazurilor de Covid-19 este, probabil, mult mai mare. SUA au devenit prima tara din lume care are 20 de milioane de cazuri de Covid-19 confirmate prin teste de laborator. In luna iunie, scrie…

- La mai multe secții de votare din Belgia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel se inregistreaza aglomerații. Potrivit Ministerului de Externe, cea mai activa secție de vot este din Montreuil, Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel,…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza despre inregistrarea aglomerațiilor la unele secții de votare din strainatate precum Belgia, Cehia, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Romania, Federația Rusa, Portugalia, Spania, Regatul Țarilor de Jos, Turcia, Marea Britanie și Israel.

- Transportul feroviar de pasageri a scazut in toate statele membre ale Uniunii Europene in trimestrul al doilea al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, in contextul pandemiei, insa declinul inregistrat in Romania a fost unul dintre cele mai mici inregistrate la nivelul UE, arata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat luni seara lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei de 14 zile asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.Lista intra in vigoare din 3.11.2020, iar aceasta include 31 de state, printre care…