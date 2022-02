Vodafone a respins oferta de 11 miliarde de euro primită la Iliad Operatorul britanic de telecomunicatii Vodafone a anuntat ca a respins o oferta preliminara venita de la grupul francez de telecomunicatii Iliad SA si fondul de investitii Apax Partners, care si-au exprimat interesul pentru a cumpara operatiunile din Italia ale acestuia. Oferta “nu este in interesul actionarilor “, a informat Vodafone, intr-un scurt comunicat de presa. Chiar daca Vodafone nu a mentionat valoarea ofertei lansate de Iliad si Apax Partners, o sursa din apropierea acestui dosar a dezvaluit ca Iliad, companie sustinuta de miliardarul Xavier Niel, a oferit mai mult de 11 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez de telecomunicatii Iliad SA, sustinut de miliardarul Xavier Niel, a inaintat o oferta pentru preluarea diviziei din Italia a operatorului britanic de telecomunicatii Vodafone. Compania franceza Iliard a trimis saptamana trecuta o oferta catre Consiliul de administratie al Vodafone, susțin…

- Marea Britanie ia în considerare trimiterea de sute de militari în Europa de Est înainte de o posibila invadare a Ucrainei de catre Rusia, relateaza The Telegraph, citând surse, scrie Reuters. Surse guvernamentale au confirmat ca se poarta ”discuții foarte avansate”…

- Companiile de telecomunicatii Vodafone si Iliad sunt in negocieri privind combinarea afacerilor lor din Italia, intr-o incercare de a stopa concurenta acerba din a treia economie a zonei euro, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Discutiile dintre Vodafone si Iliad…

- Grupul Renault a vândut anul trecut în lume aproape 2.7 milioane de vehicule, în scadere cu 4.5% fața de 2020, iar dintre acestea, 537.000 au fost Dacia și 385.000 au fost Lada. Marca Renault a vândut în lume 1,31 milioane autoturisme, în scadere cu 10% fața de 2020.…

- Producatorul francez de zahar Tereos intenționeaza sa renunțe la activitatile din domeniul zaharului din Romania, unde deține o fabrica la Luduș, in județul Mureș, care se afla, insa, de ani buni pe pierdere. O alta masura anunțata de companie este vanzarea participatiei la afacerea de malt a cooperativei…

- Wizz Air anunta zboruri cu tarife speciale de la 8,99 lire pe rute selectate catre si dinspre Marea Britanie, urmarind sa sprijine pasagerii care intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie in viitorul apropiat. Testarea inainte de intrarea in Marea Britanie va fi eliminata vineri, 7 ianuarie 2022,…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- In perioada 1998 – 2020, cei mai buni trei ani pentru exporturile romanești de armament au fost 2018, 2017, cu 193 de milioane de euro și 2016 cu 181 de milioane de euro. In 2019 exporturile de armament au fost de 144 milioane euro. Exporturile de arme ale Romaniei au scazut de la 195 de milioane de…