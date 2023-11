Stiri pe aceeasi tema

- Ex-președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a venit cu o scrisoare deschisa despre straea lucrurilor din țara. Liderul Partidului Comuniștilor se arata „ingrozit de ceea ce face actuala guvernare”, afirmand ca in Moldova „s-a instaurat o adevarata dictatura nazista”

- Președintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania sprijina total parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova. Iohannis a ținut sa precizeze ca Romania sprijina declarația de pace propusa de Ucraina și acorda susținere doar acestor prevederi.Am reconfirmat sprijinul politic și practic…

- Prim-ministrul Republicii Moldova a venit cu un mesaj in rețelele sociale in contextul evenimentelor din Statul Israel. „Republica Moldova este solidara cu Israelul ca urmare a atacurilor masive asupra poporului israelian. {{707215}}Violența brutala impotriva civililor nevinovați trebuie sa inceteze.…

- Un producator, in colaborare cu Muzeul Mondial al Solurilor, a dorit sa marcheze vizita Maiei Sandu in Țarile de Jos. Așa s-a ajuns ca un nou soi de lalele olandeze sa poarte numele Maiei Sandu. Gest de respect in onoarea președintei Republicii Moldova, transmite TVR Moldova. Este o recunoaște a eforturilor…

- Vicepremierul Vladimir Bolea a fost la Kiev saptamina trecuta, facind parte din delegația premierului Dorin Recean, prin care a fost transmis mesajul ca Republica Moldova susține necondiționat Ucraina. Totodata, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare spune ca tot ceea ce face guvernul Republicii…

- Șeful diplomației Republicii Moldova, Nicu Popescu, l-a gazduit la MAEIE pe ambasadorul Regatului Arabiei Saudite in Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Abdulgani Mohammed Khayat. Astfel, in cadrul discuțiilor, oficialii au trecut in revista prioritațile actuale a cooperarii bilaterale…

- Moscova a interzis vineri intrarea pe teritoriul Rusiei a mai multor oficiali din Republica Moldova a caror identitate nu a fost dezvaluita, a anuntat agentia rusa RIA Novosti, citand Ministerul de Externe rus, relateaza Reuters.Relatiile diplomatice dintre Moscova si guvernul pro-european de la Chisinau…

- Echipa de baschet a Republicii Moldova a avut o prestație de excepție la Campionatul European de Baschet anual al Diviziei C, care a avut loc la Baku, Azerbaidjan. Sportivii noștri au obținut medalia de bronz. Republica Moldova a fost reprezentata de 12 jucatori: Miroslav Zara, Daniali Tretiacov, Vladimir…