- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Ca urmare a conditiilor…

- Ramzan Kadirov, șeful regiunii ruse Cecenia și aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin, a propus sambata ca alegerile prezidențiale din martie anul viitor sa fie amanate din cauza razboiului din Ucraina sau sa se limiteze la un singur candidat - Putin, scrie Reuters.Liderul de la Kremlin, care…

- Ministerul apararii de la Moscova a anuntat sambata ca apararea antiaeriana a doborat noua rachete lansate din Ucraina asupra regiunii Belgorod din vestul Rusiei, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Regiunea de frontiera Belgorod se invecineaza cu raionul Harkov din estul Ucrainei si a fost atacata…

- Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a revenit luni, 11 septembrie, asupra declarațiilor sale potrivit carora Brazilia ar ignora mandatul de arestare pentru crime de razboi emis pe numele liderului rus Vladimir Putin, afirmand in același timp ca va reconsidera apartenența țarii sale la Curtea Penala…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va vizita curand Rusia, unde va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, au confirmat luni, 11 septembrie, atat Moscova, cat si Phenianul, relateaza agentiile Reuters si Agerpres. Kim Jong Un va vizita Rusia in zilele urmatoare la invitatia lui Putin, a anuntat…

- O oficialitate ucraineana de rang inalt a respins marti sugestia Turcia ca Ucraina sa-si atenueze pozitia fata de relansarea acordului privind transportul de cereale pe Marea Neagra, afirmand ca Kievul nu va sustine o relaxare a sanctiunilor contra Moscovei sau o politica ”impaciuitoare”, transmite…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat marti ca va discuta luna aceasta cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre reluarea acordului pentru transportul de cereale pe Marea Neagra, transmite Reuters , care preia presa turca. Menționam ca Erdogan s-a intalnit luni la Soci cu…

- Vladimir Putin și președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, au purtat luni discuții, in cadrul unei intalniri care s-a desfașurat la Soci. Liderul de la Kremlin a transmis, la sfarșitul intrevederii, ca Rusia nu refuza, ba, mai mult, ca nici nu a refuzat aceste negocieri privind modul in…