- Presedintele american Joe Biden da asigurari miercuri, la Geneva, dupa summitul cu Vladimir Putin, ca "nu se va indeparta” de soarta celor doi americani detinuti in Rusia, relateaza The Associated Press. El precieaza ca a discutat, in cadrul intalnirii sale cu Putin, despre incarcerarea lui Paul Whelan…

- Președintele american Joe Biden a fost intrebat in conferința de presa susținuta miercuri, la finalul summitului cu Vladimir Putin de la Geneva, despre ce efecte ar avea asupra relațiilor bilaterale SUA-Rusia eventuala moarte in inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii. Liderul de la Casa Alba…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Vladimir Putin a spus miercuri, la Geneva, in urma unui summit cu omologul sau american Joe Biden, ca opozantul politic rus Aleksei Navalnii a primit ceea ce a meritat atunci cand a fost condamnat la inchisoare, relateaza The Associated Press. Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui…

- Intr-un interviu acordat postului NBC, cu doar cateva zile imainte de intalnirea, la Geneva, cu omologul sau american, Joe Biden, presedintele rus Vladimir Putin a ras cand a fost intrebat despre acuzatiile ca ar fi un „criminal”.

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a criticat vineri deplasarea de catre Statele Unite bombardierului strategic american B-52H Stratofortress la exercitiile NATO care au loc in prezent in Marea Baltica, sustinand ca gestul reprezinta o „noua provocare” la adresa Moscovei inaintea summitului Putin-Biden,…

- Acțiunea este atribuita grupului Nobelium, legat de serviciile secrete de la Moscova și responsabil de "piratarea" SolarWinds în 2020, și afecteaza mai mult de 150 de organizații, potrivit alertei Microsoft.Hackerii legați de principala agenție de informații din Rusia au lansat un…

- Președintele american Joe Biden și liderul rus Vladimir Putin vor avea primul summit luna viitoare la Geneva, in Elveția, potrivit unui oficial american și cotidianului elvețian Tages-Anzeiger, care citeaza „surse de incredere”. Data exacta a summitului nu este deocamdata clara, dar se așteapta sa aiba…