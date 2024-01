Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa are un avantaj semnificativ pe campul de lupta, iar Forțele Armate ale Ucrainei, care au eșuat contraofensiva de vara, "se indreapta intr-o direcție greșita", a declarat fostul prim-ministru al Poloniei, Mateusz Morawiecki, intr-un interviu acordat ziarului britanic Daily Express, noteaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a angajat sa "intensifice" atacurile impotriva Ucrainei, dupa zile de bombardamente aeriene efectuate de ambele parți, informeaza Rador Radio Romania.In timpul unei vizite la un spital militar din Moscova, Putin a spus ca armata sa va continua sa vizeze "obiective…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii stabiliti de ea, relateaza Rador Radio Romania. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii…

- Putin da marele semnal la inceput de 2024 pentru Ucraina: 'Nu avem dorinta de a lupta la nesfarsit, dar nici nu vom renunta la pozitiile noastre!'Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca Rusia doreste incheierea razboiului din Ucraina, dar numai in termenii stabiliti de ea, relateaza…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, duminica, la festivitatea organizata de Ziua Eroilor Patriei, ca nu ar fi declanșat razboiul din Ucraina pe 24 februarie 2024, daca autoritațile de la Kiev nu ar fi incercat „sa distruga” Rusia, informeaza agenția rusa de presa TASS.„Nu am fi facut niciodata…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret conform caruia o parte din fondurile investitorilor straini blocate in Federația Rusa ar putea fi "schimbata" cu activele inghețate ale cetatenilor ruși.Documentul in acest sens a fost publicat pe portalul oficial al informațiilor juridice.…

- Armata ucraineana formeaza un batalion de elita, din 'coasta' lui Vladimir Putin: ce este grupul SiberiaForțele Armate ale Ucrainei au infiintat un batalion de soldați format in intregime din cetațeni ai Federatiei Ruse dispusi sa lupte impotriva invaziei lui Vladimir Putin, informeaza Rador Radio Romania.Potrivit…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a comentat in limba germana atacurile asupra fostului cancelar german, Gerhard Schroder, care au loc in prezent in Germania, informeaza Rador Radio Romania.Intr-un interviu pentru programul "Moscova. Kremlin. Putin" de la postul de televiziune "Rossia-1", un fragment…