- Vladimir Putin a susținut joi, 29 februarie 2024, un discurs difuzat public in fața membrilor celor doua camere ale Parlamentului de la Moscova. Președintele Rusiei a vorbit despre stadiul in care se afla relația cu Occidentul, despre un viitor atac armat și despre folosirea armelor nucleare. Discursul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, ii lauda pe „eroii autentici ai poporului” care lupta in Ucraina, cu ocazia Zilei „Aparatorilor Patriei”, un omagiu adus fortelor armate, cu o zi inainte de marcarea a doi ani de la invazia Ucrainei, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, incepe maine o vizita oficiala in Turcia, prima intr-o țara NATO de la invazia Ucrainei. Intalnirea sa cu președintele Turciei va aborda subiecte vitale pentru ambele tabere, inclusiv razboiul din Ucraina și cooperarea energetica. Aceasta intalnire este considerata…

- Interviul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe care jurnalistul american Tucker Carlson l-a anunțat pe rețeaua de socializare X a facut milioane de vizualizari in doar cateva zeci de minute de la postarea acestuia. Interviul a fost filmat in 6 februarie, in jurul orei 19:00, la Kremlin, și a…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care se pregateste sa candideze pentru inca un mandat la alegerile din martie, a declarat ca se considera in forma pentru a-si asuma in continuare fraiele tarii, in ciuda varstei inaintate, relateaza miercuri dpa, citata de Agerpres.

- Anul 2024 a debutat cu o vizita neașteptata a lui Vladimir Putin intr-o regiune din Siberia Orientala, alegere reflecta interesul sau de a se conecta cu populația și autoritațile din regiunile mai puțin dezvoltate ale Rusiei.Unul dintre participanții la intalnirea din orașul Anadyr a admirat performanța…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis semnale, prin intermediari, ca este gata sa inceapa discuțiile privind incetarea focului in Ucraina, anunța The New York Times, cu referire la oficiali ruși și occidentali. Purtatorul de cuvint al președintelui, Dmitri Peskov, a descris tezele din articolul…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a promis vineri presedintelui Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, sa continue livrarea de ajutor umanitar catre Fasia Gaza si a cerut sa „inceteze varsarea de sange”, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.