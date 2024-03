Vladimir Putin a câștigat alegerile cu peste 87% (Rezultate parțiale) Vladimir Putin a caștigat alegerile prezidențiale, cu peste 87 la suta din voturi, conform rezultatelor parțiale. Alegerile prezidențiale din Rusia s-au incheiat, iar Vladimir Putin a caștigat cu un procent impresionant de 87,8% din voturi, conform exit-pollurilor. Acest procentaj reprezinta cea mai mare marja de victorie a lui Putin pana in prezent, depașind recordul anterior de 76,7% din 2018. Prezența la vot Prezența la vot a fost de 67,5%, ceea ce indica un nivel relativ inalt de participare la aceste alegeri. Este interesant de observat ca administrația prezidențiala a avut ca obiectiv o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

