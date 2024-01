Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, autorul accidentului din 2 Mai ce s-a soldat in luna august cu doi morți și mai mulți raniți, dar și familia acestuia au facut o „incercare josnica” de a obține o reducere a posibilei pedepse, acuza avocatul unora dintre victime, scrie Hotnews . „Incercare josnica a lui Vlad Pascu și a familiei…

- Vlad Matei Pascu a depus o cerere de mediere, printr-un mediator din București, catre familia Robertei Dragomir, una dintre victimele tragediei rutiere pe care a provocat-o la 19 august 2023, pe șoseaua de la 2 Mai (Constanța).

- "Acestea sunt noptile de priveghi ale fiului meu si am inceput sa scriu pentru ca n-am unde sa-mi vars durerea. N-am nici unde sa spun adevarul. N-am nici prieteni in politica, nici in presa, nici sustinerea de care se tot vorbeste. Am prieteni multi si apropiati, dar nu din astia de care se tot aude.…

- El este Doru Adrian, tanarul care a fost ucis cu sange rece de un prieten. Barbatul și-a gasit sfarșitul la varsta de 25 de ani, chiar in apartamentul sau din cartierul Aviației din București. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

- In urma cu doua luni, o contabila a sarit de la etajul cinci al unui bloc pentru a-și pune capat zilelor, insa aceasta a ucis o alta femeie in varsta de 60 de ani. Acum, contabila a fost arestata preventiv pentru 30 de zile și risca ani de inchisoare pentru infracțiunea de omor cu intenție indirecta.

- Radio Romania organizeaza, in zilele de 16 si 17 noiembrie a.c., in parteneriat cu ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), conferinta Media & Culture Days, care are loc la Biblioteca Centrala Universitara Carol I din Bucuresti. Conferinta din acest an se inscrie pe agenda evenimentelor care marcheaza…

- Armata Israelulului susține ca a gasit in Fașia Gaza o versiune a carții antisemite a lui Hitler, “Mein Kampf”. Informația privind aceasta dezvaluire este transmisa de Ambasada Israelului la București, intr-o postare pe facebook, in dimineața de 13 noiembrie 2023. Mesajul postat de Ambasada Israelului…

- Mihnea Cristian Voiculescu s a retras din firma, cesionandu si partile sociale catre asociatul Activ Brands Solution Network SRL, care a devenit asociat unic, fiind reprezentat de Adrian Voiculescu.Trattoria 5 Minuti SRL din Bucuresti a inchis punctul de lucru din Constanta, de pe bulevardul Aurel Vlaicu,…