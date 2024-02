Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Vlad Pascu ramane in arest dupa ce instanța i-a respins cererea de a fi judecat in libertate.Știrea inițiala: Astazi este o zi cruciala pentru Vlad Pascu, tanarul care, in vara trecuta, a condus sub influența drogurilor și a cauzat moartea a doua persoane in localitatea 2 Mai. Acesta a depus…

- Șoferul care l-a omorat pe primarul din Gradinari chiar in ziua de Craciun a fost dat in urmarire internaționala. Barbatul era beat și drogat in momentul in care s-a produs accidentul cumplit. Iata cum s-a intamplat totul!

- In cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragedia de la 2 Mai, a venit o concluzie neașteptata a anchetatorilor, care impart din vina inclusiv tinerilor ucisi de soferul drogat.

- S-a luat o noua decizie in cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri. Ei bine, Tribunalul Constanta a decis ca baiatul sa ramana in arest preventiv. In acest fel, decizia instantei este definitiva.

- Instanța a decis! Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis doi tineri in 2 Mai, va fi judecat pentru ucidere din culpa și fuga de la locul accidentului. Tatal Robertei, una dintre victimele tragicului accident, este revoltat de incadrarea faptei.

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti a inlocuit masura arestului la domiciliu, dispusa fata de inculpata Pascu Miruna cu masura preventiva a controlului judiciar, pentru o durata de 60 de zile. De asemenea, tot azi, Curtea de Apel a dispus revocarea masurii controlului judiciar, dispusa fata de…

- Avocații lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a omorat doi tineri in 2 Mai au cerut ca, in cazul clientului lor, masura de arest preventiv sa fie inlocuita cu cea a arestului la domiciliu. Magistrații au respins cererea și au prelungit arestul, insa decizia nu e definitiva, ceea ce inseamna ca tanarul…

- Mama lui Vlad Pascu, acuzata de influențarea declarațiilor și amenințare in dosarul fiului sau, a fost recent eliberata din arestul la domiciliu. Aceasta a facut primele declarații legate de situația in care se afla, in cadrul unui interviu acordat unui ziarist. Ce spune despre sentimentele pe care…