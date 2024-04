Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, magistrații de la Judecatoria Mangaliava decide daca șoferul drogat, Vlad Pascu, va fi judecat pentru ucidere din culpa sau omor calificat. Aceasta hotarare este așteptata cu sufletul la gura de familiile tinerilor care au murit.

- Solicitarea procurorilor a fost inregistrata la Curtea de Apel pe data de 19 martie.La termenul din 14 martie al procesului in care este judecat Vlad Pascu, acesta a recunoscut, in fata instantei de la Judecatoria Mangalia, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea…

- Solicitarea procurorilor a fost inregistrata la Curtea de Apel pe data de 19 martie.La termenul din 14 martie al procesului in care este judecat Vlad Pascu, acesta a recunoscut, in fata instantei de la Judecatoria Mangalia, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea…

- Vlad Pascu a ucis doi tineri in luna august a anului 2023, dupa ce a condus drogat la volan. Toata tragedia putea fi evitata, deoarece tanarul a fost oprit de poliție anterior. Ce s-a intamplat cu polițiștii care ar fi putut preveni moartea a doua persoane, aflați in randurile urmatoare. Ce s-a intamplat…

- Vlad Pascu, soferul drogat care, anul trecut, a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai, a recunoscut joi, in fata instantei, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei. Pascu nu a fost adus in sala de judecata, el participand…

- Rudele victimelor accidentului de la 2 Mai, unde Vlad Pascu a ucis doi oameni, drogat fiind la volan, simt ca procesul a intrat intr-o batjocura. Potrivit avocatului Adrian Cuculis, care reprezinta familiile victimelor, exista un plan pentru a-l scoate pe soferul drogat care a ucis doi tineri, pe Sebastian…

- Decizie de ultima ora in cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragicul accident de la 2 Mai. Magistrații au decis ca tanarul sa ramana in arest, respingand contestația pe care a depus-o recent.

- Este o zi importanta pentru familiile victimelor ucise cu sange rece in accidentul din 2 Mai! Joi dimineața incepe procesul lui Vlad Pascu, iar șoferul drogat, care i-a omorat pe Sebi și Roberta, ar putea sa iși primeasca pedeapsa. Iata pentru ce infracțiune este judecat și ce mesaj terifiant a transmis…