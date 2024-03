Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, soferul drogat care, anul trecut, a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai, a recunoscut joi, in fata instantei, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei. Pascu nu a fost adus in sala de judecata, el participand…

- UPDATE: Vlad Pascu a recunoscut acuzațiile, iar judecatoarea a fost de acord cu procedura simplificata.Procedura simplificata opereaza in cazul in care inculpatul recunoaște faptele așa cum au fost aceastea reținute prin rechizitoriul parchetului, solicitand ca judecata sa se desfașoare doar pe baza…

- Vlad Pascu a adus argumente neașteptate in fața instanței, in ultima incercare de a se elibera din inchisoare. Șoferul drogat a vrut sa ii convinga pe judecatori sa il elibereze din inchisoare. Iata ce le-a spus șoferul drogat din 2 Mai judecatorilor despre motivul accidentului!

- Decizie de ultima ora in cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragicul accident de la 2 Mai. Magistrații au decis ca tanarul sa ramana in arest, respingand contestația pe care a depus-o recent.

- Umilire la Judecatoria Mangalia, in procesul accidentului mortal din statiunea “2 mai”, in anul 2023. Doi tineri au fost accidentati mortal de Vlad Pascu, un tanar de bani gata care conducea un bolid fara drept de a conduce, sub influenta bauturilor alcoolice si drogat! Judecatoarea (Ioana Ancuța Popoviciu)…

- Vlad Pascu ar fi trebuit, joi, sa iși afle sentința in procesul de ucidere din culpa, dupa ce a ucis doua persoane in 2 Mai. La inceputul procesului, a avut loc un moment halucinant, care i-a lasat masca pe toți cei prezenți in sala. Judecatoarea a intrebat daca la proces este prezent și Sebi Olariu,…

- In cazul lui Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat tragedia de la 2 Mai, a venit o concluzie neașteptata a anchetatorilor, care impart din vina inclusiv tinerilor ucisi de soferul drogat.

- S-a luat o noua decizie in cazul lui Vlad Pascu, tanarul care a produs tragedia de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri. Ei bine, Tribunalul Constanta a decis ca baiatul sa ramana in arest preventiv. In acest fel, decizia instantei este definitiva.